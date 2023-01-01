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遊客車輛遭鋼筋勾住底盤 壽山動物園協助救援移車

2023/1/1 16:30
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（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）高雄壽山動物園開園試營運後吸引不少人潮，一名男遊客今天將轎車停在接駁停車場，但地上有鋼筋外露，勾住轎車底盤，無法動彈。園方獲報後，隨即請拖吊車協助將車移開，並切除鋼筋。

男遊客的友人今天下午在社群平台「南部記者爆料網」發文表示，這名遊客把車停在壽山接駁車停車場，結果車子被裸露的鋼筋勾到底盤，害他在現場無法開車，元旦假期也找不到相關的鐵工廠商能來處理，打算請求道路救援。

根據車主提供的影片，一根長鋼筋裸露在停車場的水泥地上，正好勾住受害車主的轎車底盤，導致車子無法移動。有網友看了發文後，幫忙通知壽山動物園處理。

壽山動物園表示，這處停車空間是商借台泥的土地，作為臨時停車場使用，讓民眾在此處停車後，再搭乘接駁公車上山。園方接獲通報後，隨即聯絡到車主，並請拖吊車先把車安全移開後，再將鋼筋切除。

壽山動物園表示，事發後也立即巡視整個停車場域的狀況，確保人車出入安全。車主也向園方積極協助處置表示感謝。（編輯：黃世雅）1120101

#壽山動物園
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