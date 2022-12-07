北市動物園解密園徽 梅花鹿彰顯保育、研究功能

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台北市立動物園以台灣梅花鹿作為園徽，園方表示，這是因梅花鹿的復育不僅是相當成功的保育範例，更是台灣首次透過動物園再引入野生動物的復育實例，所以動物園1986年從圓山搬到木柵新園時，就以它為新園徽。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月7日

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市立動物園今天解密以台灣梅花鹿作為園徽的原因，園方說明，梅花鹿的復育其實是以當時園內圈養個體為基礎，這代表動物園存在的價值，還有對野生動物保育的重要性。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，動物園園徽是一隻梅花鹿，經常被遊客詢問它的意涵。園方指出，因為梅花鹿的復育不僅是相當成功的保育範例，更是台灣首次透過動物園再引入野生動物的復育實例，所以動物園1986年從圓山搬到木柵新園時，就以它為新園徽。

動物園說明，台灣在數百年前有數量龐大的梅花鹿族群生活，但受到人類大量捕殺及農地開發，野生個體在1969年絕跡，幸好當時園內照養約80隻梅花鹿，成為日後復育的扎實根基。

動物園指出，1980年時，園方提供20多隻梅花鹿至金門畜產試驗所進行保育研究；1986年再提供30頭純種梅花鹿至墾丁國家公園協助復育計畫，而墾丁國家公園從1994年來已進行3次野放，鹿隻數量逐年增加，復育成果良好。

動物園表示，透過梅花鹿的復育過程，顯示園內照養的上百種野生動、植物不只是單純地眷養，更有著域外保種的生態保育意義，且園方也與林務局、保育機構及學術單位合作，協助野放及後續追蹤工作。

動物園進一步表示，園方同時擔任野生動物救傷收容中心的角色，讓動物獲得緊急醫療並安全養傷，這些都代表現代動物園已不只是最初單純提供遊憩功能的場所，更在保育、研究及教育推廣提供助力。（編輯：張銘坤）1111207