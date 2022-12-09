壽山動物園將開園 周邊國小及鄰里居民搶先開箱

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）壽山動物園將於16日起展開試營運，為提供遊客更好參觀環境，先邀請動物園周邊國小學童、鄰里居民、動物認養人等團體搶先體驗園區景緻並測試服務流暢度。

高雄市政府觀光局表示，壽山動物園為提供遊客更好的參觀環境，邀請動物園周邊國小學童、鄰里居民及動物認養人等團體搶先體驗園區景緻。包括學童們跟隨導覽志工遊園，增加對動物生活環境及習性的知識，對黑猩猩新家也感到好奇。

居民發現改建後園區提供有別以往觀看角度，可以從空橋俯視，以及透過觀察廊平視動物；另外，認養白犀牛的情侶也感謝園方在休園期間對動物照顧，讓他們能回娘家看之前認養的白犀牛「寶寶」、「犀奇」。

市府安排100位弱勢家庭兒童參訪動物園，更貼心準備100份點心袋，由崙背鮮乳、台農鮮乳廠贊助提供200瓶壽山動物園聯名款保久乳，以及Kenji健司公司贊助真蔥餅、頂級巧克力巧酥脆片，還有家喻戶曉的國民零食裕榮食品蝦味先也共襄盛舉，讓孩子們到動物園參訪時可以帶著快樂心情野餐。

觀光局表示，動物園試營運採預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，14日上午10時開放售票。民眾可至線上預約訂票系統(https://kh-zoo.kcg.gov.tw)完成註冊後預約入園時段，也可到7-11 ibon或KKday購票。

購票成功後產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。如果預約人數超過1人，在入園日到現場自動售票機取票再到入口閘門掃碼入園，團體票更設有快速通關閘道，讓家族旅遊和校外教學活動更方便。團體預約依線上訂票系統(https://kh-zoo.kcg.gov.tw) 團體預約須知進行申請，並留意回覆郵件以免向隅。

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另為提供多元購票管道，在7-11 ibon也可預購壽山動物園全票及半票，KKday平台僅販售壽山動物園全票。更多購票資訊可至ibon(https://reurl.cc/7jKjbD) 或KKday官網(https://www.kkday.com/zh-tw)查詢。

壽山動物園也歡迎想為動物們盡份心力民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情可透過壽山動物園臉書粉絲團https://www.facebook.com/ShouShanZoo查詢。（編輯：孫承武）1111209