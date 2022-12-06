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高雄壽山動物園12/16重新開園 試營運採線上預約

2022/12/6 17:47（12/6 18:16 更新）
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壽山動物園16日將重新開園試營運，高雄市長陳其邁6日宣布，設籍高雄的國小兒童自試營運日起免費入園，歡迎國小辦理戶外教學，家長假日也可多帶小孩到壽山動物園玩。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月6日
壽山動物園16日將重新開園試營運，高雄市長陳其邁6日宣布，設籍高雄的國小兒童自試營運日起免費入園，歡迎國小辦理戶外教學，家長假日也可多帶小孩到壽山動物園玩。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）壽山動物園16日重新開園試營運，高雄市長陳其邁今天宣布高雄市國小兒童試營運日起免費入園。此外，為讓動物逐步習慣人群，試營運期間採預購門票制，14日上午10時開放售票。

壽山動物園於民國67年成立於西子灣，75年搬到壽山現址，因設施老舊，市府去年8月啟動改造工程，近期完工，將於16日重新開園試營運。陳其邁宣布設籍高雄的國小兒童自試營運日起免費入園，歡迎國小辦理戶外教學，家長假日也可多帶小孩到壽山動物園玩。

高雄市政府觀光局今天新聞稿表示，為讓動物逐步習慣人群，動物園試營運期間採預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，將於14日上午10時開放售票。民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，也可到7-11 ibon或kkday購票。

觀光局表示，民眾在線上預約訂票系統（https://kh-zoo.kcg.gov.tw）完成註冊程序後進行購票，之後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。另外，官網可預購入園期間至112年1月20日，讓民眾有充足時間規劃遊程。

壽山動物園補充說明表示，1人可預約6張票，若僅1人預約，可直接憑QRcode掃描入園；若共同預約人數超過1人，需在入園日到現場自動售票機取票再到入口閘門掃碼入園。（編輯：孫承武）1111206

#壽山動物園
#陳其邁
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