北市動物園紅毛猩猩母女團圓 可秀幫秀彩披毯子

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市立動物園表示，紅毛猩猩寶寶「秀彩」已滿6個月，在保育員的動物訓練下，順利回到媽媽「可秀」的懷抱，母女倆會一起吃早餐、上課，可秀還會幫秀彩披毯子。

動物園表示，「可秀」生下「秀彩」後發生植入性胎盤症狀，保育員不得不緊急啟動人工哺育作業。為讓寶寶早日回到媽媽身邊，保育員在「秀彩」約4個月大時，就循序漸進地進行各種母女親近互動，像是引導「可秀」隔網哺乳、「抱小孩、就給糖」獎勵策略等，「可秀」現在可以說是「彩不離手」，而「秀彩」也都會依偎著媽媽，顯得十分安心。

動物園指出，6個月大的「秀彩」垂直攀爬的能力日漸增長，但還無法自如移動行走，高低差較大的戶外活動場對「秀彩」來說還是太危險，保育員目前安排「秀彩」白天在內欄舍活動。母女倆會在內欄舍一同共享早餐，「秀彩」看著「可秀」吃樹葉吃得津津有味，會好奇地抓起菜葉揮舞，也會放到嘴裡試試味道。

而早餐後就是母女一起「上課」，保育員以各種切塊水果當訓練獎勵，讓母女認真上課，下課後「可秀」去戶外活動時，「秀彩」便自得其樂地在室內欄舍中攀爬探索；如果天氣不好，「可秀」則會和「秀彩」一起待在溫暖的室內欄舍，保育員還捕捉到「可秀」幫「秀彩」披毛毯的溫馨畫面，看著「可秀」開始學習如何照顧好自己的寶寶，保育員感到十分欣慰。

保育員指出，等晚上「秀彩」要休息時，保育員關上燈後，就馬上倒頭呼呼大睡，彷彿跟著電燈開關同步「斷電」，十分逗趣可愛。

動物園表示，透過保育員努力引導訓練，與紅毛猩猩母女的認真學習，「秀彩」踏穩了回到「可秀」懷抱的第一步，相信維持這樣的步調，並隨著「秀彩」自主移動與採食能力成長，母女融洽共同生活的日子不遠了。（編輯：李錫璋）1111209