壽山動物園黃牛票從40元喊破百 陳其邁：重點查緝

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高雄市壽山動物園16日起展開試營運，小朋友開心探訪園區裡的可愛動物。中央社記者曾以寧攝 111年12月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市壽山動物園今天起展開試營運，為助動物適應人潮，目前採預購門票制，但原價40元的門票卻遭黃牛喊到破百元。對此高雄市長陳其邁說，黃牛票於法不容，會針對此重點查緝。

高雄市壽山動物園以提升動物福祉為目標進行整修，今天起展開試營運，高雄市長陳其邁入園參觀並接受媒體聯訪，被問及黃牛將原價每張40元的門票喊到破百，陳其邁表示黃牛票於法不容，會針對此重點查緝，也希望市民不要購買來路不明的門票，動物園會在兼顧動物福利下逐步開放。

陳其邁說，壽山動物園歷史悠久，有非常多的綠地樹木，但有些設備需要更新，希望讓動物園有不同意義。重新開放後的動物園，有動物的自由之地、漫步空中長廊，還有親子同樂天堂3大主題，試營運期間還會蒐集各方意見逐步改善，成為「市民的動物園」。

陳其邁指出，園區整修後除了有新的動線規劃，也保護動物權利，改善原來的動物棲息地，「原本關黑猩猩的鐵籠，讓人關進去體驗看看，就會知道動物以前關在裡面的心情到底是怎樣。」

建築師邱文傑說明，動物園整修後最大特色是動線系統跟以往完全不同，在入口處就設計了電梯等無障礙設施，讓人拉抬到約6公尺高的空中廊道，可以從樹腰高度鳥瞰動物，有嶄新視野；廊道下方也設置了4個美術館般的「觀察廊」，以樓梯、電梯相通，可以親近動物生態或進行策展。

邱文傑指出，整修過的園區，讓動物有比以前更好的採光、通風和排水，不僅讓遊客有新體驗，對動物也有更好的照顧。黑猩猩移到較自然的室外棲地後，原本關黑猩猩的巨大鐵籠，則改為「鐵籠咖啡館」，提供餐點、咖啡，讓人感受被關在鐵籠裡的感覺。

高雄市政府觀光局新聞資料指出，壽山動物園「新動物園運動」以提升動物福祉為目標，讓動物享有採光佳及通風良好的休息空間，也極大化動物活動範圍，並以廊道、欄網設計，降低動物被觀看的緊迫。但為讓動物重新適應人潮，在試營運期間採預購門票制，每天入園人數控制在周間2000人、假日3000人左右。

針對原來設籍鼓山區民眾皆可免費入園，現改為周邊13里免費，觀光局長周文玲說明，全台3大動物園，都沒有對周邊居民提供免費門票，但壽山動物園對周邊13里的居民免費；且原來6歲以下兒童免費，也調整為12歲以下免費，12歲到18歲半票，和台北市立動物園60元、新竹市立動物園50元相較，「票價是全台灣最便宜」。（編輯：屈享平）1111216

高雄市壽山動物園以提升動物福祉為目標進行整修，調整動線新增空中廊道，也改善動物棲息空間，黑猩猩移到較自然的室外棲地後，原本關黑猩猩的巨大鐵籠則改為「咖啡館」。中央社記者曾以寧攝 111年12月16日