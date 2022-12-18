寒流來襲 高雄壽山動物園啟動保暖措施

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）寒流來襲，高雄壽山動物園針對不同物種啟動保暖措施，爬蟲類、鳥類圍繞保溫燈取暖，紅毛猩猩等靈長類動物則緊抱毛毯禦寒。但毛皮較厚的大型草食動物則不怕冷，反而覺得舒適。

壽山動物園主任莊絢智今天接受中央社記者訪問表示，氣溫降低，園方已針對部分怕冷的動物提供禦寒工具，如近日已為爬蟲、鳥類等動物開啟保溫燈，同時也提供厚毛毯給紅毛猩猩等靈長類動物保暖。

紅毛猩猩咪咪一拿到毛毯，就用毛毯把自己包緊緊，抵禦寒冷。不過對部分毛皮較厚大型草食動物而言，如羊駝、美洲野牛或大象等毛、皮較厚的動物，天氣轉冷反而比較舒適，甚至大象阿里最近還變活潑，活動力更強。

歷經1年多改造工程的壽山動物園，16日起重新開園試營運，根據園方觀察，園內動物面對久違的人潮，也適應得不錯，其中居住空間從鐵籠改為半開放式的黑猩猩，也經常在新家悠閒漫步，顯得相當自在。

壽山動物園目前入園採預約購票制，平日限額2000張、假日3000張，但6歲以下兒童原本即免費入園，開園試營運加碼12歲以下的高雄市國小學童也免費。

園方初步統計，開園後，吸引不少親子出遊人潮，16日湧入約6000人；昨天天冷且下雨，人潮略減約4000人；今天沒有下雨，預估人潮會再增多。莊絢智說，以往天熱許多動物會躲在陰暗處，現在天冷反而較會走動，更易被看見。（編輯：黃世雅）1111218