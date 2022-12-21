北市動物園大食蟻獸口袋莎難產過世 長頸鹿菊忠老死

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台北市立動物園21日表示，年近24歲的長頸鹿「菊忠」被發現倒臥在室內欄舍死亡，醫療照管團隊經病理解剖後，確認死亡原因是老化及器官衰竭。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年12月21日

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市立動物園今天表示，大食蟻獸「口袋莎」因為子宮舊傷與腸道嚴重沾黏難產而逝世，胎兒也在出生2天後死亡；年近24歲的長頸鹿「菊忠」則因為老化及器官衰竭離世。

台北市立動物園今天透過新聞稿表示，保育員透過體重增加、外陰和乳頭逐漸腫脹、超過2個月沒有發情、尿液檢驗等跡象評估，「口袋莎」應是在6月初和「三平」交配而懷孕，預產期落在11月底到12月初。

動物園指出，保育員早早準備好生產所需物品，並加強觀察「口袋莎」生理變化，5日晚間發現牠開始焦躁不安地踱步、隔天早上破水，只是牠持續用力，卻遲遲無法生產，逐漸顯露疲態，保育員趕緊通知獸醫師。

動物園說明，在獸醫師協助下，胎兒仍無法順利引出，且超音波顯示胎兒心跳微弱，因此開始進行剖腹產，卻在過程中發現「口袋莎」的子宮漿膜面有舊傷，且傷口與腸道嚴重沾黏，導致胎兒取出不易。

動物園表示，胎兒出生時沒有呼吸，搶救後雖然回復呼吸及心跳，仍在2天後死亡；「口袋莎」則因手術期間失血較多，後續甦醒較慢且非常虛弱，加上可能因為傷口不適而不願進食，在12日凌晨死亡。

動物園進一步表示，1999年1月15日誕生在園內的長頸鹿「菊忠」，也在昨天清晨被發現倒臥在室內欄舍死亡，醫療照管團隊經病理解剖後，確認死亡原因是老化及器官衰竭。

動物園說明，根據世界動物園和水族館共同資料庫顯示，在圈養環境下，長頸鹿雄性個體平均壽命落在10歲左右，「菊忠」的年紀已經超過90%個體，在家族中佔有優勢地位，可以優先進食。

動物園表示，生、老、病、死是生物界永遠不變的循環與定律，但面對「口袋莎」和「菊忠」接連逝世，仍然讓盡力照顧牠們的保育員感到哀傷，期望民眾一同將對動物的感恩與不捨，轉化為關懷與保護的力量，繼續向生命虛心學習。（編輯：張銘坤）1111221