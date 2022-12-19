大貓熊團團解剖報告 原發性腦瘤致癲癇

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市動物園大貓熊「團團」11月病逝，動物園今天表示，病因是「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」， 為一種原發性腦瘤，也是「團團」癲癇的原因，動物園下午2時將說明細節。

「團團」在8月底接連癲癇發作後發現腦部病變，台北市立動物園邀集各界專家協助診治、給予「團團」最密集的照顧，然而「團團」11月19日凌晨頻繁出現癲癇症狀，動物園最終決定忍痛讓「團團」在麻醉中沉睡。

動物園今天發稿表示，「團團」離世當天完成病理解剖工作，並將採樣組織送驗。近日病理解剖報告出爐，確認「團團」大腦罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」（Gemistocytic astrocytoma），為一種原發性腦瘤，也是造成「團團」癲癇的原因。

動物園說，下午2時將由醫療照管團隊及野生動物醫療顧問團召集人劉振軒，為大家說明「團團」病理化驗的結果。（編輯：張銘坤）1111219