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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市立動物園表示，大貓熊團團今晨癲癇再度發作，給藥後發作症狀仍持續間歇性發生，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡，下午1時48分心跳停止。

以下為大貓熊團團大事記：

--民國95年間，中國贈送台灣大貓熊，遴選四川臥龍大貓熊研究中心1對貓熊，分別是93年在臥龍出生的1公1母大貓熊，公貓熊是9月1日出生，母貓熊8月出生。

--95年間，因中國贈送大貓熊給台灣，獨派團體認為是統戰，反對引進，中央政府在3月31日駁回台北市立動物園申請引進大貓熊案。

--97年間，時任財團法人海峽交流基金會董事長江丙坤與大陸海峽兩岸關係協會會長陳雲林第2次會談，兩岸敲定大陸贈送台灣1對大貓熊，台灣回贈長鬃山羊與梅花鹿。

2008年，即將來台的團團、圓圓在位於中國四川的大熊貓研究中心雅安碧峰峽基地隔離檢疫。（中央社檔案照片）

--97年12月23日，大貓熊團團與圓圓搭乘專機，從中國成都起飛，下午抵達台灣，晚間運抵至台北市立動物園。

--100年2月間，大貓熊圓圓進入發情期，台北市立動物園進行配對，並多次進行人工受精，提高受孕機率。

--102年7月6日，經3次人工授孕，圓圓晚間產下小貓熊，經大貓熊保育員共同決定乳名取為圓仔，有圓圓小孩的意思。

--109年6月28日，團團與圓圓的第2個小孩「圓寶」誕生。

--111年9月23日，台北市立動物園保育員發現18歲的大貓熊團團，食慾不好，嘴邊曾出現白色泡沫，及3分鐘疑癲癇症狀，並在9天內3度因癲癇吃藥治療。

--111年10月17日，台北市立動物園保育員發現，大貓熊團團的後肢較沒力，且血壓偏高，決定加強觀察，暫時無法對外見客。

--111年11月1日，中國臥龍大熊貓保護研究中心2名專家抵達台灣，赴台北市立動物園大貓熊館探視團團，專家7日離台。

--111年11月2日，台北市立動物園表示，團團是透過動物交換機制來台，包含後代在內，所有權均屬於台北，往生後，將考慮保存骨骼、皮毛及活體細胞。

--111年11月18日，大貓熊團團發生4次癲癇，園方即時給藥並徹夜守候，團團甦醒，但後肢明顯無力。

--111年11月19日，台北市立動物園表示，大貓熊團團凌晨癲癇再度發作，根據生理指數等研判病況已不可逆，決定讓團團在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦；團團在下午1時48分心跳停止。（編輯：吳協昌）1111119