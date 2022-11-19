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大貓熊團團離世 中國網友哀悼不捨情緒複雜

2022/11/19 16:27（11/19 16:55 更新）
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大貓熊「團團」19日下午離世。（圖取自facebook.com/TaipeiZoo）
大貓熊「團團」19日下午離世。（圖取自facebook.com/TaipeiZoo）
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（中央社記者呂佳蓉台北19日電）大貓熊「團團」今天下午離世。消息公開後，中國大陸媒體追隨報導，微博話題更是衝上熱搜，中國網友一片哀嚎，為團團的離開哀悼，同時也藉此抒發對兩岸關係的看法。

台北市立動物園今天決定讓「團團」在麻醉中沉睡，不再痛苦。

「團團」與「圓圓」在2008年底赴台，當年牠們在四川省雅安市市民的夾道歡送下，被送往成都雙流機場，轉乘專機飛赴台北市立動物園。

「團團」的離開，也令中國網友紛赴網路平台微博、「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱B站）留言哀悼。查看這些留言，有許多網友選擇選擇留下哭臉與雙手合十的表情符號表達痛心，盼團團安息、一路好走。

但在現今的兩岸氛圍之下，仍有中國網友留下氣憤的回應，抒發對現今兩岸關係的看法，留言區儼然成為兩岸民間關係良窳的溫度計。

不過，在這些夾雜著哀悼又憤怒情緒的留言中，仍有中國網友選擇「逆風」，稱評論區不要亂說話傷人，以及團團去做小天使的路上竟然還有這麼多分裂言論等留言。

「團團」此前病危時，大陸方面表示，陸方將一如既往提供支持與照顧，並且也派出了2名專家赴台。截至截稿前，大陸官方尚未對「團團」的離世做回應。（編輯：張淑伶）1111119

中國臥龍大熊貓保護研究中心2名專家抵台，2日上午在園方陪同下探視大貓熊「團團」一家。（台北市立動物園提供）
中國臥龍大熊貓保護研究中心2名專家抵台，2日上午在園方陪同下探視大貓熊「團團」一家。（台北市立動物園提供）
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