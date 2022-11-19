大貓熊團團結束18歲生命不再痛苦 可愛模樣永留人心【圖輯】

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18歲的大貓熊「團團」因腦病變及癲癇病況惡化，台北市立動物園19日決定讓牠在麻醉中沉睡，「團團」下午1時48分停止心跳，不再痛苦。（中央社檔案照片）

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（中央社網站19日電）18歲的大貓熊「團團」因腦病變及癲癇病況惡化，台北市立動物園今天決定讓牠在麻醉中沉睡，下午1時48分牠停止心跳，不再痛苦。團團與同伴圓圓2008年12月搭乘專機從四川來到台灣，成為木柵動物園看板明星，掀起排隊熱潮。

「團團」出生於2004年9月1日，今年滿18歲，以大貓熊而言，約當由壯年邁入老年的階段。公貓熊「團團」特徵是兩耳間距較寬、眼部黑斑較窄，耳朵形狀像炒菜的鏟子；母貓熊「圓圓」則是2004年8月30日出生，眼部黑斑較圓、耳朵形狀像飯匙。

團團（右）、圓圓在動物園裡吃竹子。（中央社檔案照片）

早在1989年，台北市立動物園就曾擬定大貓熊飼養繁育及建館計畫，不過未獲農委會核准。2001年底，北京、哈爾濱、大連、上海動物園園長等人來台北參加保育研討會，兩岸動物交換成為熱門話題。2005年4月國民黨榮譽主席連戰訪問中國大陸，對岸宣布贈送一對貓熊給台灣。2008年馬英九執政後，北市動物園開始整備迎接「團團」與「圓圓」。

中國的「貓熊外交」在國際上始終難脫保育爭議，「團團」與「圓圓」在保育與統戰的爭議中來到台灣，2013年及2020年生下「圓仔」及「圓寶」姊妹，一家都是動物明星，也可說是台灣一代人的記憶。請跟著中央社的鏡頭，回顧「團團」的可愛身影。（編輯：林廷軍、劉千綾） 1111119

動物園為團團、圓圓慶祝9歲生日，團團大啖竹子與葡萄冰磚，食慾很好。（中央社檔案照片）

團團在園內大啖竹子。（中央社檔案照片）

台北市立動物園大貓熊團團（右）與圓圓2008年底抵台，2009年公開展示時在園裡玩耍。（中央社檔案照片）

2009年，大貓熊團團圓圓首度移到戶外展示場見客，戶外展場內的水池、石塊與樹木可供牠們運動，團團圓圓也開心地玩起水來。（中央社檔案照片）

團團、圓圓互動吸睛，2009年公開展示後吸引大量遊客參觀。（中央社檔案照片）

動物園舉辦「2010保育啟航－特展館開幕1週年」慶祝團團圓圓來台1年，圖為團團在房舍活動。（中央社檔案照片）

2011年，團團品嚐口感細嫩的高山箭竹筍。（中央社檔案照片）

2008年，即將來台的團團、圓圓在位於中國四川的大熊貓研究中心雅安碧峰峽基地隔離檢疫。（中央社檔案照片）

2008年團團（右）、圓圓（左）啟程來台之前，由於圓圓已進入性成熟期，不時挑逗尚未發育完成的團團。（中央社檔案照片）