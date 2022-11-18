大貓熊團團癲癇 動物園︰症狀發作越密集時間越長是警訊[影]

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市立動物園大貓熊「團團」昨天突發4次癲癇，園方表示，發作時間都不長、用藥後很快控制住，會再調整用藥與監測血液濃度，並希望透過照護緩解後肢無力情況。

台北市立動物園今天緊急召開記者會說明「團團」病況，動物園發言人曹先紹表示，昨天「團團」癲癇發作是繼8月之後再度復發，昨天下午4時41分第1次發作後園方趕緊通知獸醫，等獸醫抵達時發作已停止；昨天下午4時58分再發作，獸醫師立即給藥壓制症狀。

獸醫師鄭秋虹指出，「團團」這4次癲癇發作時間都很短，第1次約2分鐘，後面3次約1分半，且給藥後就馬上控制住，未來會再調整用藥方向與監測「團團」血液濃度，並密切注意「團團」步行、進食或微小身體不適等臨床情形，醫療顧問團與大陸專家也認同園方的做法。

台北市立動物園獸醫室主任賴燕雪表示，「團團」這次癲癇發作，園方無法斷言是因腦部病變還是因為消化道不舒服，但「團團」未因藥物控制而出現明顯副作用、也有效控制癲癇，若無後續發作應該算是控制得不錯。

鄭秋虹說，癲癇發作本來就是不定時炸彈，尤其患者面臨不舒服時都可能增加發作機會。

影片來源：臺北市立動物園

台北市立動物園動物組組長王怡敏指出，「團團」在影片中呈躺姿，是因為後肢無力、休息的時間比較多。

曹先紹補充說明，大貓熊吃東西的姿勢並非固定，不過園方觀察到「團團」躺著或不用後肢的時間較多，希望在照護下可以緩解。

他表示，比較確定的是「團團」有腦病變，但無論是何種病因都會壓迫到生理機能，照養過程特別注意症狀的頻率及時程多長，如果越來越密集、發作時間越長，警訊就更強。

曹先紹指出，大貓熊畢竟是不同物種，在照護與用藥方面未必有好的先例可以比對，希望透過密切觀察行為及生理表現，讓園方有更多科學支持進行後續研判。（編輯：戴光育）1111118