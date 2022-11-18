大貓熊團團突發4次癲癇 甦醒仍後肢無力

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市立動物園表示，大貓熊「團團」昨天突發4次癲癇，即時給藥並徹夜守候後，團團今天上午已甦醒，但後肢明顯無力，須再觀察。



動物園發布新聞稿表示，昨天上午保育員及獸醫師發現團團精神不佳，不太想移動，對食物提不起興趣，連保育員呼喚也沒太大反應，開始加強觀察團團行為。



動物園說，下午4時41分保育員看到團團突然發生癲癇，立即通知獸醫師，癲癇症狀持續約1分鐘，當獸醫師陸續抵達時，癲癇症狀已停止。



動物園表示，隨後約10分鐘期間團團曾試著想走動，但左後肢明顯無力；4時58分時再發生癇癲，獸醫師立即注射抗癲癇藥物，1分鐘後藥物發生作用症狀緩解，之後團團保持側躺姿勢休息，醫療照管團隊持續密切觀察並和醫療顧問團及中國大陸專家線上聯繫。



動物園說，團團晚間6時28分及7時33分又陸續發作癇癲；針對團團短時間內數次發作癲癇，醫療顧問團專家建議先以施打輸液方式持續給藥，待症狀穩定後觀察團團情況，再適時調整治療方式。



動物園表示，團團情形尚未穩定，保育員及獸醫師徹夜留守，嚴密監測團團變化，幸經藥物控制，團團昨天晚間7時33分後未再發作癲癇，且在鎮定藥物作用下入睡休息，今天上午自然甦醒後開始嘗試起身活動，但後肢仍使不上力。（編輯：李明宗）1111118