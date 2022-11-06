中國臥龍2專家將離台 大貓熊團團病因仍不明

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台北市動物園大貓熊「團團」疑患惡性腦瘤導致腦部病變，2名來台探視的中國四川專家將於7日返回，但由於「團團」病因仍無法判定，雙方討論後一致同意繼續採取舒緩治療。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年11月6日

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市動物園大貓熊「團團」疑患惡性腦瘤導致腦部病變，中國四川2名專家因此來台探視。園方轉述，專家將於明天返回，由於「團團」病因仍無法判定，雙方同意繼續採舒緩治療。

因為大貓熊「團團」病況差，來自中國「大熊貓保護研究中心」的2名專家吳虹林、魏明1日晚間抵台探視，明天將按照原定計畫返回四川臥龍，並未安排受訪行程。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，吳虹林及魏明在台這幾天與園內醫療、照養團隊密切交流，肯定目前「團團」接受的治療及護理工作，認為這些作為讓「團團」病情維持穩定，且採食情況、精神狀態、走路姿態等均有改善，連續正常走動的時間逐漸增加。

動物園說明，2名專家除了與園內團隊溝通討論，也把自己觀察到的情況、「團團」用藥反應等資訊回饋給在臥龍的其餘專家，雙方共同商討，建立即時且細緻的交流，試圖為「團團」找出更優質的照護方法。

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動物園指出，目前最大的問題仍是無法準確判定「團團」的病因，牠的身體情況不適合再進行麻醉或侵入性檢查，因此雙方討論後一致同意繼續採取舒緩治療，同時不放棄追溯病因，並根據病情發展適時調整。

動物園提及，2名專家在台期間也看到「圓圓」、「圓仔」和「圓寶」身體健康、獲得完善照顧，還有很多民眾每天透過不同方式向「團團」表達關愛和祝福，他們回去後將持續與動物園保持密切聯絡，並表示未來若仍有面對面溝通的必要，很樂意再來台。（編輯：李錫璋）1111106