大貓熊團團病況差不適合開刀 臥龍專家贊同舒緩治療

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台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，園方目前採舒緩治療，2名中國臥龍專家探視後，也贊同現階段的診斷及治療方法。（圖取自facebook.com/TaipeiZoo）

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，由於病程進展快，園方目前採舒緩治療，2名中國臥龍專家今天上午探視後，也贊同現階段的診斷及治療方法。

「中國大熊貓保護研究中心」2名專家吳虹林、魏明昨天晚間抵台，今天上午在台北市立動物園人員陪同下前往大貓熊館探視「團團」，動物園下午舉行記者會說明「團團」近況及2名專家來台細節。

動物園發言人曹先紹介紹，吳虹林長期從事大貓熊疾病防控、科研繁殖工作，魏明則擅長大貓熊飼養管理和人工育幼，兩人經驗都相當豐富，尤其魏明曾照顧過「團團」、「圓圓」，還在2013年「圓仔」出生時來台協助人工照養，是照顧「圓仔」長大的關鍵人物。

大貓熊館長陳玉燕說明，2名專家昨天先從監視器畫面了解「團團」狀況，今天上午進一步參與照養團隊每天的照護工作，包含餵食藥物、日常訓練等，實際接觸並觀察「團團」的行動模樣。

影片來源：臺北市立動物園

動物園獸醫師鄭秋虹補充，從昨天到今天持續跟2名專家討論醫療細節，今天上午也直接在現場讓專家們觀看治療過程，「團團」則非常爭氣地積極配合，專家們目前對於診斷及治療方法皆表示贊同，之後會持續交流。

由於園方目前是採類似人類安寧療護的舒緩治療對待「團團」，針對2名專家是否建議侵入性治療，陳玉燕回應，由於牠的病灶區非常接近顱底，不適合進行手術，跟專家們也達成共識，短期內應不會有更進一步的處置，但仍會持續觀察並討論如何讓牠過更好的生活。

曹先紹則說，若專家要執行獸醫業務必須經過申請，因此若與台灣醫療顧問團3方會診後達成動刀的共識，而這項手術又是大陸專家非常熟練、台灣沒有經驗的，那動物園將毫不遲疑地立刻提出申請。

對於2名專家後續行程規畫及建議，獸醫室主任賴燕雪說，雙方目前還沒有擬定更新的治療策略，不過對方會跟臥龍有經驗的相關人士溝通，動物園則著手安排雙方與醫療顧問團實體開會，共同討論後續照養及治療方向。

曹先紹表示，兩岸及各界專家已匯聚力量，希望給予「團團」最好的照護，幫助牠的生活品質越來越好。（編輯：李錫璋）1111102