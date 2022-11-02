北市動物園陪同臥龍2專家 探視大熊貓團團一家

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台北市立動物園2日表示，中國臥龍大熊貓保護研究中心2名專家已抵台，上午在園方陪同下探視大貓熊「團團」一家。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年11月2日

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，中國臥龍大熊貓保護研究中心2名專家昨天抵台後，今天上午在園方陪同下探視「團團」一家，2人預計7日返回。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，非常感謝中央各部會積極協助，讓中國大熊貓保護研究中心2名專家吳虹林、魏明昨天晚間順利抵台，接下來他們將與動物園醫療照護團隊，共同針對大貓熊醫療及日常照管經驗交流並提供建議，2人預計7日返回。

動物園指出，自從「團團」生病以來，動物園持續透過線上方式與國外有處理過動物癲癇的專家討論，並與中國大熊貓保護研究中心保持聯絡，就相關病因、症狀及用藥等事宜進行溝通，對方曾兩度表示希望能指派專家來台。

動物園說明，由於「團團」病況不穩定，台北市長柯文哲知曉後於10月21日同意緊急申辦中國大陸派員探視「團團」，並於10月27日發函行政院農業委員會，農委會迅速於隔天回函同意此專案申請。

動物園表示，吳虹林及魏明昨天晚間搭乘中華航空公司的航班抵台後，隨即在動物園同仁陪伴下直奔大貓熊館，不過因為到園時動物都已入睡，為了不打擾動物休息，2人先透過監視器畫面大致了解狀況，今天上午再入園詳細探視大貓熊「團團」、「圓圓」一家生活情形。

動物園發言人曹先紹接受媒體電訪提及，魏明擅長大貓熊飼養管理和人工育幼工作，過去「圓圓」待產時就有來台經驗，不過有趣的是，飛機還沒落地，「圓仔」就誕生了，魏明因此一抵台就直奔動物園，如同此次情況。（編輯：李亨山）1111102