柯文哲：團團不需醫療協助 中方是探視親人心情

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，園方已申請讓中國大陸專家來台。市長柯文哲表示，醫療方面不須協助，陸方是以探視親人心情來看送出去的大貓熊。

台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，園方已申請讓中國大陸專家來台。動物園今早表示，陸方以情感探視為主，可能是2人待7天，園方拿到許可後就會向移民署申請。

台北市長柯文哲今天出席全鋒事業、悠遊付道路救援服務記者會，接受媒體聯訪時表示，台灣醫療技術很好，不需要別人協助，不過中國大陸送出大貓熊的單位想表達關切、就像探望親人一樣，「快要掛掉要來看，我說那好吧，隨便。」

此外，媒體提問衛生福利部長薛瑞元等人赴民進黨台北市長參選人陳時中的競選總部，遭質疑行政不中立、以及教育局長曾燦金再度現身無黨籍台北市長參選人黃珊珊的技職教育座談會一事。

柯文哲說，以前同事在選舉期間去競總加油打氣是人之常情，就像他也會去看黃珊珊、民眾黨新竹市長參選人高虹安，不需要賦予太多特別的政治意涵或罪名。

另一方面，遠雄集團創辦人趙藤雄等人涉大巨蛋等弊案，台北地院今天下午宣判。

柯文哲表示，他的態度就是該怎麼辦就怎麼辦，所以後來也不再用「五大弊案」等詞彙。柯文哲說，大巨蛋蓋也對、拆也對，但卡在那裡沒有蓋完就不對，並再次譴責中央防火避難性能審查審太久。（編輯：李錫璋）1111028