大貓熊團團病況差 農委會：會盡速讓中國專家來台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北28日電）台北市立動物園大貓熊團團預後不佳，動物園已申請讓中國專家來台協助，農委會副主委黃金城今天受訪表示，團團生病是正常老化現象，農委會企劃處也會盡速同意讓中國專家來台。

台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，不過動物園今天證實，已發文申請專案許可，讓中國專家來台協助。

農委會副主委黃金城今天出席「國土生態綠網跨域連結-鐵道局、林務局合作協議簽署」記者會接受媒體聯訪表示，團團已經來台10幾年，應該是正常老化現象，在醫療上有需要中國專家來台幫忙的話，會盡力幫忙。

黃金城指出，農委會的企劃處會儘速同意讓中方專家來台，畢竟大貓熊原生地是在四川。

媒體追問所以是否有規劃讓團團返回中國，黃金城則回應目前沒有聽到這個訊息，團團是正常老化而不是因為疫病，已經來台10幾年，在年齡上也差不多了，就看看陸方專家的意見。

另外，農委會林務局長林華慶說，從申請公文來看，將有2名專家來台，但人選尚未確定，林務局已經將建請同意公文轉給農委會，最快今天可以同意。（編輯：陳政偉）1111028