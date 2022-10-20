大貓熊團團病情惡化 採食量驟降、後腿無力拖行走路[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發現腦部病變壞死，園方今天表示，最近牠的後腿無力情形惡化，大部分時間都躺著休息，且採食量降到新低，將盡快安排第2次檢查。

台北市立動物園更新大貓熊「團團」日常觀察紀錄，今天體重為111.1公斤，與9月平均113.46公斤相差不多；昨天竹類採食量為5.3公斤，較9月平均12.33公斤大幅下降，排便量6.5公斤也較9月平均11.32公斤減少許多。

動物園指出，行動方面，「團團」行走時後腿明顯無力，大部分時間都躺著休息，改變姿勢或移動看起來似乎很吃力，常側躺著進食。

動物園獸醫師鄭秋虹下午接受媒體聯訪表示，「團團」從17日開始出現腳軟狀況，這幾天下來漸漸吃不好、食慾減退，後腿無力情形變得更嚴重，走路狀況不復已往，一開始步態可以很正常，但走一小段後就會開始用前腿拖行。

動物園獸醫師鄭秋虹表示，「團團」從17日開始出現腳軟狀況，後腿無力情形變得更嚴重，走一小段後就會開始用前腿拖行。（圖取自instagram.com/lovetaipeizoo）

鄭秋虹坦言，以現狀來看，「團團」的確是病情惡化，但牠還是會認真吃牠覺得好吃的食物，對保育員呼喚也有反應，能夠配合量血壓等日常動作。

鄭秋虹說，目前針對「團團」進食、移動、精神問題，都有加強投藥或皮下補充營養以避免脫水，近期就會盡快安排第2次腦部MRI（磁振造影）等相關檢查。

一同受訪的大貓熊館長陳玉燕補充，「團團」在17日以前的採食量及排便量其實都算不錯，之後開始明顯下降，昨天的採食量更是降到新低。

陳玉燕說，目前「團團」體重有維持在標準內，後續會加強蛋白質等營養補充，希望維持牠平日生活所需。（編輯：方沛清）1111020