大貓熊團團腦病變原因未明 9天3度癲癇吃藥治療[影]

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市動物園表示，18歲的大貓熊「團團」腦病變，要等腦脊髓液化驗結果才能確定病因，會給抗癲癇藥物並密切觀察。「團團」目前都在後場休息，食慾恢復到以前的8、9成。

台北市立動物園上午發稿表示，大貓熊「團團」曾疑似癲癇發作，經檢查左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，下午則召開記者會說明「團團」病況。

大貓熊館長陳玉燕表示，8月23日保育員觀察到「團團」出現走路不穩等異常行為，回溯監視器之後發現當天上午7時多，「團團」嘴邊有白沫，獸醫由這些徵兆判斷是癲癇，8月30、31日「團團」也還有各發作1至2分鐘。

影片來源：臺北市立動物園

專責獸醫師鄭秋虹表示，腦部液化壞死，學術上叫「腦軟化」，可能原因很多，例如腫瘤、自體免疫、發炎、感染等，要等檢驗結果才好判斷肇因並建立醫療及照護計畫。

動物組長王怡敏說，檢驗結果一般1至2週會出爐，但也要看實驗室排程，一旦有消息會馬上讓大家知道。

鄭秋虹表示，因為已經有病兆，會讓「團團」吃抗癲癇藥物並密切觀察。

陳玉燕指出，「團團」自檢查過後都在後場休息，食慾與行動力已恢復到8、9成，不過確實與生病前有段差距；而除了發作那幾天，「團團」生活作息都算正常，未受癲癇影響。

陳玉燕坦言，園方原本樂觀覺得「團團」這種狀況只是偶發性一、兩次而已，沒想到居然有這樣的病變。等致病原因出爐，在不影響安全之下也會給「團團」好的生活環境，不要因病情就過度限制牠。

王怡敏表示，園方持續跟中國大陸臥龍的大貓熊中心保持聯繫，相信對病因跟治療會有更好的方向。至於邊境開放後會不會邀請陸方來台會診，則不排除任何可能性。

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鄭秋虹說，大貓熊癲癇案例，目前只有臥龍有幾個個案，但每隻個體的發病原因與病程不盡相同，且大貓熊算稀有動物，數據收集與分析上比較困難，能做的都會盡力。

「團團」已算老年大貓熊，媒體關心另一半「圓圓」是否也要安排腦部MRI（磁振造影）。鄭秋虹表示，「團團」與「圓圓」本就會做例行檢查，會再討論是否要對老年個體定期做MRI，也取決於「圓圓」日常的生理表現。（編輯：方沛清）1110923

大貓熊團團麻醉後準備進行MRI檢查。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）