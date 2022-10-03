響應世界動物日 新竹市動物園4日入園免費

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）新竹市代理市長陳章賢今天表示，新竹市立動物園響應世界動物日，明天入園免費，邀請民眾一起愛護動物、了解動物。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，10月4日是世界動物日，新竹市立動物園作為新竹市野生動物保育的推動者，肩負保護野生動物多樣性使命，並推動環境及生命教育活動，特別在明天開放入園免費，邀民眾一起遊園認識動物、支持動物。

動物園長楊礎遠表示，目前園區內的動物組成略分為4類，包含過著養老生活的老年動物、因非法飼養遭查緝而收容的動物、市府接獲通報轉送的救傷動物與其他動物園交換的動物。

楊礎遠說，新竹市立動物園在動物照養上，針對個別動物提供均衡的飲食和環境設施，讓動物吃好、睡好，滿足生活需求，也適時提供各式行為豐富化的遊具與設施，豐富動物的日常，拉長覓食時間與遊戲時間，讓動物的生活更有趣。

動物園表示，園方也推動環境與生命教育活動，如園內劃設「食物森林」，提供城市中野生動物完整生活環境，經觀察有鳳頭蒼鷹、台灣擬啄木和各式昆蟲生活其中，也辦理食物森林親子生態課、夏令營、保育員說故事活動等，透過活動帶民眾走進自然、認識動物。（編輯：張銘坤）1111003