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高雄壽山動物園公布開園主視覺 推聯名鮮乳、T恤

2022/10/4 12:18（10/4 12:31 更新）
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高雄壽山動物園進行改造工程，預計年底前重新開園。園方推出與「崙背鮮乳」合作的限定聯名包裝鮮乳，部分銷售收入將作為動物認養及動物保育推廣用途。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月4日
高雄壽山動物園進行改造工程，預計年底前重新開園。園方推出與「崙背鮮乳」合作的限定聯名包裝鮮乳，部分銷售收入將作為動物認養及動物保育推廣用途。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月4日
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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄壽山動物園進行改造工程，預計年底前重新開園。園方今天公布開園主視覺，並推出與「崙背鮮乳」合作的限定聯名包裝鮮乳，部分銷售收入將作為動物認養及動物保育推廣用途。

壽山動物園今天公布由插畫家Croter所創作的開園主視覺，以新園區配置為概念，描繪人們與動物們在嶄新的大門口揮手致意，一起幸福歸園的景象。

高雄市觀光局今天新聞稿表示，壽山動物園於1978年成立於西子灣，於1986年搬遷至壽山現址，陪伴許多民眾度過美好時光，現居高雄的Croter（本名洪添賢）出生在動物園成立那年，也曾多次造訪動物園，對園區環境如數家珍。

此外，壽山動物園也與「崙背鮮乳」合作推出期間限定的「壽山動物園x崙背鮮乳」聯名包裝鮮乳，民眾可於今年底前在全台全聯逾1180個崙背鮮乳銷售據點選購，部分銷售收入將作為動物認養及動物保育相關推廣之用。

同時，壽山動物園也與知名服飾品牌UNIQLO合作，推出4款壽山動物園開園紀念T恤，7日起至明年2月底前在UNIQLO漢神巨蛋店獨家販售。

觀光局表示，聯名包裝的家庭號鮮乳瓶身擷取部分開園主視覺圖案，希望傳遞動物保育及動物認養並非遙不可及。與UNIQLO共同推出的開園紀念T恤，則有黑熊波比、紅毛猩猩咪咪、大象阿里及羊駝家族等4款園內動物明星，模樣可愛。（編輯：黃世雅）1111004

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