大同大學學生設計裝置藝術 將在日本動物園亮相

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大同大學工業設計系學生韓杰（左起）、吳泓德設計的「動物遊行樂隊」，獲得日本秋田市大森山動物園青睞，將做成立體裝置，於2023年在園區門口展出。（大同大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月6日

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（中央社記者陳至中台北6日電）大同大學工業設計系學生韓杰、吳泓德設計的「動物遊行樂隊」，獲得日本秋田市大森山動物園青睞，做為50週年慶的裝置藝術，預計明年初在園區門口亮相。

大同大學今天發出新聞稿，在大森山動物園的評選中，原本只打算挑出一組展出，但園方認為難以取捨，因此將韓杰、吳泓德的作品和韓國另一組並列第1名，都將做成立體裝置，於明年在園區門口展出。

兩人從大森山動物園，挑選了水豚、狐獴、貓熊等受歡迎的動物，其中可愛的水獺是他們「私心最愛」。透過幾何線條、積木風格打造形像，動物們組成遊行樂隊，呈現出充滿生命力的派對氣氛。

韓杰、吳泓德分享在線上等待評審結果揭曉時，主辦單位從第5名念到第2名，都沒出現他們的名字，原以為「沒戲唱了」，沒想到最後拿下第一，感到又驚又喜。

他們對於自己的設計即將展出，感到十足的成就感，期待明年能飛到日本秋田，親眼看看這些可愛的動物。（編輯：陳政偉）1111006