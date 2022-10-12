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大貓熊團團活動力漸恢復 腦病變原因待釐清

2022/10/12 11:19（10/12 15:36 更新）
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台北市立動物園12日表示，大貓熊「團團」腦部病變壞死的確切病因仍待釐清，但開始服用抗癲癇藥物後，至今暫未再度發生異常行為，活動力也恢復以往。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年10月12日
台北市立動物園12日表示，大貓熊「團團」腦部病變壞死的確切病因仍待釐清，但開始服用抗癲癇藥物後，至今暫未再度發生異常行為，活動力也恢復以往。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年10月12日
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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北市立動物園大貓熊「團團」日前因癲癇發現腦部病變壞死，儘管確切病因仍待釐清，但園方表示，團團開始服用抗癲癇藥物後，至今暫未再度發生異常行為，活動力也恢復以往。

來自中國四川的大貓熊「團團」8月底開始出現癲癇、走路不穩等異常行為，園方安排接受腦部MRI（磁振造影） 後發現，「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，「團團」照MRI當天，同時抽取了腦脊髓液進行檢驗分析及完成整體生理檢查，近日檢驗結果出爐後，邀集各方專家學者組成醫療顧問團，共同診斷病況並為後續照護方向提供建議。

動物園指出，顧問團依據檢驗結果分析，排除腦血管病變或感染所造成的癲癇，但因炎症或腦部腫瘤引發的可能性則需要後續釐清，由於人類確診腦部腫瘤通常需要靠儀器定位進行採樣，顧問團綜合評估「團團」臨床表現與麻醉等風險後，建議安排定期檢查追蹤。

動物園說明，「團團」已開始服用抗癲癇藥物，並未出現副作用，且保育員及獸醫團隊嚴密觀察至今，牠從8月底後未再發生癲癇疑似症狀，進食狀況及活動力也恢復以往。

動物園指出，考量18歲的「團團」已步入中老年，肌力容易流失，除了採納顧問團營養學專家提供的重要建議，也為了維持應有生活品質，近期仍會安排牠回到展示場活動，團隊將嚴陣以待，盤查場地安全性並重新檢視發病時的緊急處理作業流程，維護「團團」生命安全。

動物園表示，醫療顧問團由台大動物醫院、台大獸醫學院分子暨比較病理生物學研究所、台大動物科學系、中興大學獸醫學院、屏科大獸醫學系的專家學者及台大醫院、台北榮總醫院腦神經科專業醫師組成，非常感謝各界專家群不吝分享專業經驗，更熱心野生動物保育。（編輯：張銘坤）1111012

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