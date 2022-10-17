大貓熊團團後肢無力、血壓偏高 10/18暫不見客

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發現腦部病變壞死，動物園原本預計最快明天可以讓牠使用戶外活動場，不過保育員最近發現牠的後肢較沒力且血壓偏高，決定先加強觀察。

台北市立動物園今天晚間在媒體群組說明，糞便量可以作為食慾及食量的指標，「團團」10月以來糞便量僅1天為9.6公斤，其餘均在10公斤以上，甚至達到15公斤的優良水平，行動狀況也算順利。

不過，動物園指出，保育員昨天下午在進行動物訓練的過程中，發現「團團」下半身動作較為遲鈍，坐下定位時後肢不易伸出，今天上午走路步伐也比較緩慢，後肢明顯較無力，姿勢轉換過程較費力。

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動物園進一步表示，「團團」今天下午量血壓時，平均收縮壓為195mmHg，較10月平均175mmHg偏高，因此整體評估後，為求謹慎，決定加強近距離觀察，讓「團團」暫時留置後場。

18歲的「團團」除了有高血壓外，近期還因癲癇發現腦部病變壞死，動物園目前較懷疑是炎症或腫瘤引起，但考量動物福祉下，以控制癲癇不再發生為主，並組成醫療顧問團定期檢查追蹤。（編輯：方沛清）1111017