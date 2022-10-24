大貓熊團團病情變差 重返展場見客遙遙無期

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發現腦部病變壞死，園方今天表示，牠的病情又變差了一些，如果貿然到展場活動可能有安全疑慮，目前還不適合見客。

台北市立動物園今天發布大貓熊「團團」日常觀察紀錄，牠的竹類採食量為6.6公斤，相比9月份平均12.33公斤顯著下降；排便量8.4公斤，也比9月份平均11.32公斤減少許多。

動物園指出，根據保育員觀察，「團團」的活動力持續下降，比較多時間都在躺著休息，甚至在動物訓練時，無法像過去一樣依照指令用鼻子碰觸到目標棒，後腿步行狀態也不復以往。

動物園動物組組長王怡敏今天下午接受媒體聯訪表示，「團團」的食慾和精神狀況都較平常差，因此依據專家的建議，在22日前往台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院，進行第2次腦部MRI（磁振造影）及相關檢查。

一同受訪的動物園獸醫室主任賴燕雪說明，檢查取得的初步影像已分享給醫療顧問團隊專家判讀，將等蒐集到所有資料後再跟大家報告。

賴燕雪指出，「團團」平常是坐著吃飯，但現在都是側躺著，顯示牠可能是因為坐著不舒服，且後腿無力狀況沒有改善，整體而言，牠的病情又變差了一些。

賴燕雪說，在與專家討論後，已開始針對症狀投藥、輸液來緩解疼痛和不適，並從日常飼糧中添加蛋白質、維生素E及B群、膳食纖維等營養品，同時增加餵水的次數，希望讓牠維持足夠的體力及精神。

對於民眾何時有望再見到「團團」，王怡敏說，考量牠後腿較無力，貿然到前場活動可能有安全疑慮，加上牠有服用藥物須近距離觀察，目前認為還不適合到展場見客。

至於是否有考慮以人道方式處理，王怡敏坦言，今天上午確實有評估過，但還沒達到開始考慮的標準，會基於動物福祉持續評估。（編輯：李亨山）1111024