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邀陸專家來台會診團團 陸委會：園方申請將協助

2022/10/13 14:52
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（中央社記者吳柏緯台北13日電）台北市立動物園大貓熊「團團」因癲癇發現腦部病變壞死，陸委會今天表示，若園方評估後認為有需要邀請陸方專家來台會診，只要提出申請，陸委會全力提供協助。

台北市立動物園大貓熊「團團」生病後，園方邀集各方專家學者組成醫療顧問團，共同診斷病況並為後續照護方向提供建議；中國大陸國台辦日前也表示，陸方願在專業領域提供技術支持和幫助，也願提供相關協助。

陸委會副主委邱垂正今天表示，團團的病情傳出後，陸委會已經多次主動致電台北市立動物園並保持聯繫。

他表示，陸委會尊重台北市政府及台北市立動物園的專業評估與規劃，台北市立動物園若認為有需要邀請陸方專家來台會診，可以提出專案申請，陸委會將全力提供協助。

他說，目前團團已經接受專業的獸醫團隊檢查與治療，園方也與陸方的專家持續透過線上方式溝通、討論。

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據台北市立動物園12日舉行的記者會，園方表示團團用藥反應良好，目前每天給予5餐，詳細記錄牠的進食量及排泄量，投以抗癲癇藥物的同時調整高血壓用藥，並根據顧問團建議提升蛋白質攝取量，維護良好生活品質。

園方指出，基本觀察期是2週以上，確認牠食慾、精神、行走狀況都穩定之後，將依據平常大貓熊使用活動場的排程，最快18日可以讓牠出來活動筋骨。（編輯：周慧盈）1111013

邱垂正
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