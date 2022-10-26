大貓熊團團疑惡性腦瘤 病程進展快改採舒緩照護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市立動物園18歲的大貓熊「團團」日前因癲癇發現腦部病變壞死，由於「團團」近日食慾及活動力大幅下滑，園方緊急安排第2次MRI，發現病灶區域明顯擴大，決定改採舒緩照護方式照養。

台北市立動物園今天上午發布新聞稿宣布大貓熊「團團」第2次MRI（磁振造影）結果，影像顯示病灶區域明顯擴大，且出現腫塊效應，病程進展快速，推測為腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，但因無法進行侵入性切片檢查，還不能百分之百確認。

動物園指出，為顧及「團團」的動物福利，近期園內動物福利倫理委員會及醫療照養團隊同仁根據6項指標進行評估，包含行動能力、自理能力、進食與體態、感知行為、外觀及整體狀況，結果顯示目前生活品質為尚可。

動物園說明，考量「團團」近期的臨床表現與此次對麻醉反應、甦醒恢復時間變長等，決定不再對牠進行麻醉或侵入性檢查，而是以維護動物福祉為優先，採舒緩照護方式照顧「團團」。

動物園表示，現在獸醫師每天給予「團團」藥物以舒緩症狀，並施打輸液補充水分，同時從日常飼糧中添加蛋白質、維生素E及B群、膳食纖維等，處理食材時也會特別幫牠多留一點愛吃的食物，希望牠多吃一點維持體力。

動物園指出，為了讓民眾能持續替「團團」加油打氣，近期將在大貓熊館出口處設置「團團我想跟你說」專區，邀請大家給予祝福，希望藉此守護與陪伴「團團」平安。

動物園表示，此次MRI影像診斷及後續照養方向，邀集台灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、中興大學獸醫學系、台大醫院及台北榮總醫院腦神經科專業醫師、神經學專科獸醫師等組成專家群，共同提供建議。（編輯：張銘坤）1111026