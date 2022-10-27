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大貓熊團團病程快 園方申請中國專家來台協助28日說明細節

2022/10/27 18:36（10/27 19:12 更新）
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台北市立動物園大貓熊「團團」疑罹患惡性腦瘤，動物園27日證實已發文申請專案許可，讓中國專家來台協助。（台北市立動物園提供）
台北市立動物園大貓熊「團團」疑罹患惡性腦瘤，動物園27日證實已發文申請專案許可，讓中國專家來台協助。（台北市立動物園提供）
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，不過動物園今天證實，已發文申請專案許可，讓陸方專家來台協助，細節將於明天舉行記者會說明。

陸委會發言人邱垂正今天表示，已收到台北市政府來文申請中國大陸專家來台協助，主管機關農委會將盡快核准，希望「團團」一切平安，早日恢復健康。

台北市立動物園證實，已發文申請專案許可，目前專家名單還在跟大陸方面討論，尚無法透露人數及對象。

至於來台日期、停留多久、預期能夠如何幫助「團團」等，動物園表示，將於明天上午舉行記者會說明。

動物園今天發布「團團」的日常觀察紀錄，體重為122.2公斤，相較9月份平均113.46公斤略重；竹類採食量3.7公斤，相較9月份平均12.33公斤大幅減少；排便量4.4公斤，相較9月份平均11.32公斤也下降許多。

動物園指出，目前持續給予「團團」舒緩不適的藥物，觀察牠後肢無力的情形有些許改善。

「團團」8月底疑似癲癇發作，經2次腦部MRI（磁振造影）後懷疑是罹患惡性腦瘤，造成「團團」後肢明顯無力，反應也比較慢，但病程進展快速，已影響到比較核心、重要的神經元。

動物園考量動物福祉並評估「團團」臨床狀況後，決定採取類似人類安寧療護的舒緩治療，也不再做侵入性採樣來判定病因，且暫時不考慮讓牠回到展場見客，希望牠剩下的日子都是舒服、快樂的。（編輯：方沛清）1111027

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