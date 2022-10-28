中國專家會團團情感探視為主 預計2人停留7天

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，園方已申請讓中國專家來台。動物園表示，中方以情感探視為主，可能是2人待7天，園方拿到許可後就會向移民署申請。

動物園今天舉行記者會說明中方專家來台一事。動物組組長王怡敏表示，醫療方面都有保持密切聯繫與共識，中方此番來台，情感探視的意味比較高，而在防疫申請計畫書上寫的是2人來台、停留7天，不過名單與日期等細節，還要等專案許可及對方如何安排。

王怡敏說，園方接收到很多中央機關的幫助，非常感謝，一旦許可過了，就會著手向移民署申請出入境事宜；而跟中方討論團團病況時，無關政治壓力、秉持專業，溝通很順暢也有共識，但情感探視還是要實體見面比較好，來看望團團十分有意義。

獸醫室主任賴燕雪表示，團團目前病況持平，想活動時也有力氣活動，後腳行動力比較差，但緩步行走沒問題。

賴燕雪說，團團現在情況不適合麻醉，除非有更好的醫療行為，園方才會考慮，經過多方評估如放射線治療、腫瘤化療等都不是那麼適合，現在還是以舒緩治療為主。

賴燕雪並說，會評估團團的進食、行動、是否疼痛等作為是否人道處理的指標，「如果沒有太多痛苦，不會讓團團走到這一步」。

動物園設置為團團加油打氣留言板，已貼滿民眾的祝福，雖然團團不在展場，也有很多民眾在參觀時不忘為團團集氣、大喊團團加油。（編輯：唐聲揚）1111028