家樂福續食計畫送南瓜 壽山動物園充滿萬聖節氣氛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄29日電）壽山動物園攜手家樂福推動「動物版續食計畫」，萬聖節前利用南瓜等蔬果，裝飾後提供動物享用，非洲象「阿里」、黑肚綿羊、伊蘭羚和迷你驢則把南瓜當玩具，反應各異其趣。

壽山動物園今天透過新聞稿指出，今年6月起與家樂福合作推出動物版「續食計畫」，將賣場即將下架，但仍可食用的蔬果送給動物們食用，其中不乏園區較少提供的蔬果種類。10月下旬，家樂福鼎山店為了增添萬聖節氣氛，特別準備南瓜等食材，透過園方中央廚房配送，讓保育員幫動物加菜。

孟加拉虎「小紅」嗅到藏在南瓜裡的小牛肉和園方特製的血水冰，立刻挖出享用；沼林袋鼠專心品嚐專屬的構樹葉南瓜盅，二趾樹懶也開心享用萬聖節大餐；非洲獅「大姐」發現南瓜立刻叼走，單峰駱駝「強強」更大口啃食，展現吃貨的一面；長鼻浣熊則是一看到最愛的玉米，就把南瓜晾在一旁。

除了照顧動物口腹，為增加動物行為豐富性，園方也將大南瓜挖洞讓狐獴體驗，首次見到大南瓜的狐獴家族，紛紛簇擁圍繞在大南瓜周邊，鑽進鑽出的萌樣，讓人會心一笑。非洲象「阿里」、黑肚綿羊、伊蘭羚和迷你驢則把南瓜當玩具，或滾或啃，體驗不一樣的萬聖節氣氛。（編輯：黃世雅）1111029

壽山動物園攜手家樂福推動「動物版續食計畫」，萬聖節前送來南瓜等應景蔬果，非洲象「阿里」用長鼻取南瓜，把南瓜當玩具。（壽山動物園提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月29日