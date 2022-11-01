大貓熊團團病況差 臥龍2專家抵台直奔木柵探視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，園方今天表示，中國臥龍大熊貓保護研究中心2名專家已抵達桃園機場，將直奔大貓熊館探視「團團」。

台北市立動物園今天晚間通知，中國臥龍自然保護區管理局中國保護大熊貓研究中心2名專家吳虹林及魏明已出發來台，稍早順利抵達桃園機場，目前正在動物園人員陪伴下，搭車直奔動物園。

動物園表示，2名專家將直接前往大貓熊館探視「團團」、「圓圓」一家，相關細節將在明天下午2時召開記者會說明。

動物園介紹，吳虹林職稱為高級工程師，在2001年7月到臥龍自然保護區管理局中國保護大熊貓研究中心工作，長期從事大貓熊疾病防控、科研繁殖工作等；魏明同為高級工程師，擅長大貓熊飼養管理和人工育幼工作等。

動物園也發布「團團」日常觀察紀錄，今天體重為119.1公斤，與9月份平均差不多；竹類採食量6.8公斤，較9月份平均幾乎減半；排便量6.9公斤，也較9月份平均11.32公斤大幅減少，精神或活動量與上週差不多，整體狀況持平。（編輯：張銘坤）1111101