更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
動物園
新聞專題
動物園4/193
首頁 / 兩岸

大貓熊團團病況差 臥龍2專家抵台直奔木柵探視

2022/11/1 20:34（11/2 07:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳。（台北市立動物園提供）
台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳。（台北市立動物園提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，園方今天表示，中國臥龍大熊貓保護研究中心2名專家已抵達桃園機場，將直奔大貓熊館探視「團團」。

台北市立動物園今天晚間通知，中國臥龍自然保護區管理局中國保護大熊貓研究中心2名專家吳虹林及魏明已出發來台，稍早順利抵達桃園機場，目前正在動物園人員陪伴下，搭車直奔動物園。

動物園表示，2名專家將直接前往大貓熊館探視「團團」、「圓圓」一家，相關細節將在明天下午2時召開記者會說明。

動物園介紹，吳虹林職稱為高級工程師，在2001年7月到臥龍自然保護區管理局中國保護大熊貓研究中心工作，長期從事大貓熊疾病防控、科研繁殖工作等；魏明同為高級工程師，擅長大貓熊飼養管理和人工育幼工作等。

動物園也發布「團團」日常觀察紀錄，今天體重為119.1公斤，與9月份平均差不多；竹類採食量6.8公斤，較9月份平均幾乎減半；排便量6.9公斤，也較9月份平均11.32公斤大幅減少，精神或活動量與上週差不多，整體狀況持平。（編輯：張銘坤）1111101

延伸閱讀
大貓熊團團病情惡化 採食量驟降、後腿無力拖行走路大貓熊團團預後差不考慮見客 盼民眾留言祝福中國專家會團團情感探視為主 預計2人停留7天陳吉仲：農委會全力協助醫治團團 副主委發言是口誤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
家樂福續食計畫送南瓜 壽山動物園充滿萬聖節氣氛