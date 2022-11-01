陳吉仲：農委會全力協助醫治團團 副主委發言是口誤

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國民黨立委洪孟楷1日在立法院質詢時，質疑農委會副主委黃金城日前對於大貓熊「團團」健康相關發言不當。對此，農委會主委陳吉仲（左）則幫忙澄清是副主委口誤。右為同台列席備詢的行政院長蘇貞昌。中央社記者徐肇昌攝 111年11月1日

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（中央社記者范正祥台北1日電）國民黨立委洪孟楷今天質詢時，質疑農委會副主委黃金城日前對於大貓熊團團健康的發言不當。對此，農委會主委陳吉仲幫忙澄清是黃金城口誤，指農委會第一時間就說基於動物福利會全力協助。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

洪孟楷質詢時關注台北市立動物園大貓熊團團疑似罹患惡性腦瘤，園方已申請讓中國大陸專家來台一事。

洪孟楷質詢時指出，日前台北市政府向陸委會遞件申請大陸專業人員來台提供相關意見，根據媒體報導，黃金城居然評論「如果有必要（大陸）可以拿回去」。

洪孟楷指出，團團是生命，來台14年，在台灣還有了下一代大貓熊「圓仔」和「圓寶」，現在居然因為團團疑似罹患惡性腦瘤，就說大陸可以拿回去。

對於黃金城日前發言內容惹議，陳吉仲答覆，這是黃金城口誤。

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陳吉仲指出，農委會第一時間就說，農委會與台北市政府聯絡，基於整個動物福利，農委會就答應了，而且全程會全力協助，農委會第一時間就這樣對外說明了。

對於洪孟楷要求身為農委會主委的陳吉仲要不要於立法院會答詢場合，為黃金城的口誤道歉，陳吉仲則是表示，黃金城沒有故意要扭曲農委會對於這件事情的協助；大貓熊是瀕臨絕種的動物，非常重要，農委會的態度是全力協助。（編輯：林興盟）1111101