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大貓熊團團預後差不考慮見客 盼民眾留言祝福

2022/10/26 15:30（10/26 15:45 更新）
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台北市立動物園大貓熊「團團」推測罹患腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，但因無法進行侵入性切片檢查，還不能百分之百確認，園方表示，「團團」暫時不適合到展場見客，希望民眾以留言給予祝福。中央社記者陳昱婷攝 111年10月26日
台北市立動物園大貓熊「團團」推測罹患腦部惡性腫瘤的機率大幅提高，但因無法進行侵入性切片檢查，還不能百分之百確認，園方表示，「團團」暫時不適合到展場見客，希望民眾以留言給予祝福。中央社記者陳昱婷攝 111年10月26日
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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，由於病程進展快速，園方今天坦言預後不好，改採舒緩治療，且考量牠的後肢無力，暫時不會讓牠見客，希望民眾以留言給予祝福。

台北市立動物園下午舉行記者會說明大貓熊「團團」最新病況，獸醫室主任賴燕雪、獸醫師鄭秋虹、動物組組長王怡敏、大貓熊館長陳玉燕及研究員余珍芳列席。

賴燕雪說明，比較「團團」9月18日及10月22日2次腦部MRI（磁振造影）結果，可以發現病灶往下、往前延伸擴大，懷疑是罹患腦部惡性腫瘤，影響到比較核心、重要的神經元，造成牠後肢明顯無力，反應也比較慢。

賴燕雪表示，在治療方法上，獸醫師團隊及顧問團一致認同，要以牠的福祉為前提，考量病程進展快速，且牠對麻醉反應不太良好，再一次都有可能熬不過，加上衡量積極療程可能療效與副作用後，決定採取類似人類安寧療護舒緩治療，也不再做侵入性採樣來判定病因，「這是對牠最有利的」。

媒體詢問，這個決定是否有與「團團」的家鄉、中國四川臥龍保護區討論。鄭秋虹回應，從牠癲癇發作後，動物園與臥龍的連繫就沒有斷過，但「團團」的病況已經超過臥龍曾發生過或蒐集到案例，「他們應該會認同我們的做法」。

至於「團團」還剩下多少時間，鄭秋虹坦言，從2次MRI結果來看，預後恐怕不是太好，但希望民眾知道，對於「團團」現在多存在每一天都非常感激，團隊也非常努力、盡所能地提供醫療照護，希望牠剩下的日子都是舒服、快樂的。

媒體詢問，民眾是否還有機會與牠見面。王怡敏說，由於展場環境較複雜，考量牠後肢無力狀況，若到展場負擔會比較重，所以暫時不會讓牠見客，但會再安排多一些影像及直播，讓民眾可以透過網路表達祝福。

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被問到遺體歸屬及紀念方式時，余珍芳表示，現在談紀念還太早，並沒有想到這一塊，且「團團」歸屬於台灣，可以留在這邊，沒有必要也不考慮大費周章送回臥龍。

余珍芳指出，現在在大貓熊館出口處已擺放「團團我想跟你說」留言板，希望粉絲及民眾都可以到此留下祝福的話，一起為「團團」加油打氣。（編輯：方沛清）1111026

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