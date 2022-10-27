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動物園申請陸貓熊專家來台 農委會：盡速安排協助

2022/10/27 19:15（10/27 19:23 更新）
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（中央社記者張雄風台北27日電）台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，動物園今天表示，已發文申請專案許可，讓陸方專家來台協助。農委會晚間表示，會盡速配合專家來台事宜，提供必要協助。

台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，預後不佳，不過動物園今天證實，已發文申請專案許可，讓陸方專家來台協助，細節將於明天舉行記者會說明。

行政院農業委員會晚間發布訊息表示，有收到台北市府提供的相關內容，農委會持續與北市府保持聯絡，考量保育類動物病況不穩定，會盡速配合相關專家來台事宜，提供必要的協助。

動物園發布「團團」的日常觀察紀錄，體重為122.2公斤，相較9月份平均113.46公斤略重；竹類採食量3.7公斤，相較9月份平均12.33公斤大幅減少；排便量4.4公斤，相較9月份平均11.32公斤也下降許多。

動物園指出，目前持續給予「團團」舒緩不適的藥物，觀察牠後肢無力的情形有些許改善。（編輯：管中維）1111027

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