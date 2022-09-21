北市動物園救傷穿山甲亮相 喜歡爬高愛玩水

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因救傷入住台北市立動物園的穿山甲NaNa，近期在保育員幫助下克服焦慮，成功出現在遊客面前，且喜歡爬高及玩水。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年9月21日

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）北市立動物園台灣區出現1隻新的穿山甲（NaNa），動物園說明，牠在民國109年被救傷安置到園內，在保育員幫助下克服焦慮，成功住到遊客能看見的保育廊道，牠喜歡爬高及玩水。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，園內台灣區保育廊道內的新成員NaNa是隻救傷個體，牠在109年10月底還只是隻寶寶時被民眾發現，當時的牠蜷縮在路旁木頭堆中，周圍圍繞著吠叫的狗群。

NaNa透過林務局救傷收容平台被送往園內安置並進行人工哺育，動物園指出，不過牠的個性謹慎、敏感，對環境變動或聲響、光影都容易感到緊張，因此等NaNa長大後，保育員費了一番功夫才讓牠成功搬家到台灣區。

動物園說明，一開始NaNa只待在台灣區的後場，睡在從小使用的巢箱內。保育員同時準備空間較大的仿樹洞作為牠的第2間臥室，等牠逐漸習慣新床鋪後，再將仿樹洞安置在遊客看得到的活動場中較隱密處，並持續在牠取食時進行減敏訓練、加深與保育員的信任。

1年多過去後，動物園指出，NaNa已適應新環境，可以從每天10分鐘進步到獨自待在活動場一整天，保育員也觀察到牠的喜好，例如沿著岩壁爬到高處探索，還對活動場內水池情有獨鍾，所以如果遊客參觀時看到正在游泳的穿山甲，那可能就是NaNa。

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動物園提醒，穿山甲屬於穴居夜行性動物，所以遊客參觀時牠們大多都在睡覺，遊客觀察時請盡量放低音量，拍照不要使用閃光燈。

動物園呼籲，穿山甲過去因遭嚴重盜獵而數量銳減，在全球屬於極度瀕危物種，近年在法律保護下盜獵情況相對好轉，卻多了新的威脅－在野外常遇到遊蕩犬、貓攻擊，民眾關心流浪動物的同時，務必遵循合法、合理的管道安排救援並妥善安置。（編輯：戴光育）1110921