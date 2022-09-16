你好我叫「哩鶴」 北市丹頂鶴寶寶命名出爐

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市立動物園近3個月前丹頂鶴寶寶出生，園方舉辦命名票選活動，經過1週投票，由「哩鶴」以1537票當選，發音相似於台語的「你好」，就像在與參觀民眾打招呼。

北市動物園新聞稿表示，與日本釧路動物園的丹頂鶴保育合作計畫，從11年前丹頂鶴爸爸Big和媽媽Kika來到台灣開始，經過多年嘗試，終於在今年成功繁殖。

丹頂鶴寶寶的候選名有釧路動物園提名的「六花/大希」、長榮航空「哩鶴」、台灣佳能「佳鶴」及北市動物園自家的「KANO」，最終由「哩鶴」以1537票勝出，發音相似於台語的「你好」，也代表初次見面的新生丹頂鶴寶寶。

動物園指出，丹頂鶴寶寶出生初期是黃澄澄的，經過近3個月，已經漸漸開始換羽，長出一些白色的羽毛，身高也幾乎和成鳥一樣。

動物園表示，由於鳥類在幼雛成長階段存在較多的風險，保育員只能藉著密集的觀察，來確保寶寶的成長狀況，在幼雛成長狀況穩定後剛好是中秋節連假開始，特別邀請關心保育的民眾一起為丹頂鶴寶寶命名。

動物園說，這次共同參與命名的企業夥伴長榮航空及台灣佳能資訊（Canon），都是11年前丹頂鶴爸媽來台時提供協助的企業夥伴，不論最後名字有沒有成為最高票的結果，仍希望持續在野生動物保育上盡一份心力。

動物園指出，野生動物保育絕對不是距離遙遠或無可奈何的口號，期待每個人都有野生動物保育的觀念，從生活出發，進而做出友善環境的選擇，讓地表生命和諧共存。（編輯：陳清芳）1110916