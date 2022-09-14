壽山動物園新生狐獴出洞 園方設隧道供探險當賀禮

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高雄壽山動物園5月誕生2隻狐獴寶寶，9月初由狐獴哥哥帶路，首次出洞，新生狐獴跟在哥哥身旁觀察新環境，萌樣吸睛。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄壽山動物園5月誕生2隻狐獴寶寶，9月初終於由狐獴哥哥帶路首次出洞，不停探索寬闊的活動場地；園方也特別用大口徑塑膠管營造野生棲地的隧道環境，讓狐獴家族探險穿梭其中。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，受大小朋友喜愛的壽山動物園狐獴家族，在5月23日添丁，誕生了2隻狐獴寶寶，園方觀察，2隻狐獴寶寶終於在9月初，由狐獴哥哥帶領下走出洞穴，探索寬闊的活動場地。

園方指出，新生狐獴面對陌生活動空間，先在洞口觀望好一陣子，才鼓起勇氣踏出洞，也因為備受家族照料，幾乎快長得和哥哥一樣高，讓園方備感欣慰。

園方也特別用大口徑塑膠管營造野生棲地的隧道環境，讓狐獴家族自由穿梭其中；逐漸熟悉場地的2隻狐獴，也開始與家族成員玩成一片，年紀最小的新生狐獴還差點找不到回家的路，被家族大哥貼心引領返家。

壽山動物園為提供動物更友善生活環境，透過環境豐富化設施降低動物刻板行為，像是幫非洲獅製作大型貓抓板等新玩具，在黑猩猩的新家構築木平台等。

園方表示，這次為慶賀狐獴家族增添新成員，配合狐獴喜歡挖地洞習性，因此使用大口徑塑膠管製作地面隧道，果然成功吸引好奇的狐獴紛紛走入隧道探險。

園方人員觀察，狐獴在探出洞口瞬間，還東張西望像是發現新世界般驚奇，還有狐獴回望洞口等待其他家族成員出現，甚至逆向鑽入隧道，想再體驗一次，相當逗趣。（編輯：陳仁華）1110914