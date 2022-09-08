南橫巡邏警遇小穿山甲過馬路 暖心護送返山林

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南橫公路全線有條件開放通車，高雄市六龜警分局員警7日凌晨巡邏行經台20線往甲仙邊坡處，發現幼小穿山甲橫越馬路，因憂心遭路殺上前戒護，幫助穿山甲返回山林。（高市六龜警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月8日

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）南橫公路全線有條件開放通車，高雄市六龜警分局員警昨天凌晨巡邏行經台20線往甲仙邊坡處，發現幼小穿山甲橫越馬路，因憂心恐遭路殺上前戒護，一路守護穿山甲返回山林。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午發布新聞稿指出，南橫公路全線有條件開通後，沿途除了有壯麗山川美景，也是許多野生動物重要棲息地之一。

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六龜分局荖濃派出所長江保成及警員唐佑宗昨天凌晨1時許在南橫公路台20線往甲仙方向邊坡處，發現一隻動物緩步在馬路中央爬行；但因天色昏暗，初瞥誤以為是負傷白鼻心，經下車細看才確認是保育類穿山甲幼仔，執勤員警為避免穿山甲遭往來車輛撞擊，貼心護送安全返回山林。

六龜分局表示，穿山甲屬保育類野生動物，不可隨意捕捉或宰殺，違者可依野生動物保育法，處6個月以上、5年以下徒刑，併科新台幣20萬元至100萬元以下罰金；呼籲民眾行駛山區時，應減速慢行、小心駕駛，如發現野生保育類動物時勿擅自捕捉或飼養，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1110908