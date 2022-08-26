道路建設也要兼顧生態保育 生物廊道發揮作用

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（中央社記者余曉涵台北26日電）道路興建帶來便利，但同時也會衝擊生態，公路總局跟高公局近年來也積極利用生路廊道、調查路殺熱點等方式，盼能達到雙贏目標，像是設置生態廊道避免路殺。

交通部公路總局及高速公路局今天共同舉辦公路生態保育研討會，發表國道綠色基盤規劃、紫斑蝶、蝙蝠、路殺資料應用、石虎、水鹿等生態議題及保育成果。

公路總局長陳文瑞致詞時說，希望透過跨領域合作交流，從道路建設跟生態保育可以達成雙贏目標。

陳文瑞指出，公路總局轄管的公路省道系統超過5300公里，在公路建設都會針對未來環境影響衝擊、生態調查都會努力做，開發建設要怎麼減輕環境衝擊都是目標，但興建完成後會造成棲息地切割等，還是會導致路殺事件發生，所以通車後還是要繼續努力，因此與特生中心合作，建立路殺等相關的通報流程，統整出路殺熱點來做改善。

陳文瑞舉例，像是台7線的北橫公路，一級保育類的金絲蛇也透過路殺調查，進行防護措施，希望可以減少金絲蛇的威脅；針對石虎、白鼻心、食蟹獴等也是了解路殺熱點後，結合相關協會來做道路改善跟宣導，要積極減少路殺事故。

陳文瑞表示，高雄馬頭山路段當初調查有水鹿路殺熱點進行改善後，發現梅花鹿、食蟹獴、穿山甲等保育動物都有使用動物廊道。

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高公局長趙興華致詞時則表示，當路沒有開以及道路中斷時都是動物的天堂，道路對環境會有切割，導致對環境不友善，早期雖然不重視，現在已經是重視的議題。

趙興華也在研討會手冊上指出，國道新建設計也納入環境友善考量，積極運用路廊迴避、減輕環境衝擊及生態補償等3大原則進行通盤思考，在營運維管上則以減輕棲地切割及路殺等負面影響，並藉由路權空間提供生物庇護及邊坡綠帶提供生物棲息、移動的綠色廊道，朝打造「國道綠廊道」的政策目標持續努力，健全國道永續經營發展。（編輯：李錫璋）1110826