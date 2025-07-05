颱風丹娜絲來襲 蘇花等6省道路段可能實施管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北5日電）因應颱風丹娜絲逼近，氣象署今天發布海上颱風警報，交通部公路局應變中心上午二級開設。公路局公布首波可能實施管制路段，包括蘇花、南迴公路、南橫等6省道路段。

公路局發布新聞稿表示，7月4日已召開工作會議辦理相關防汛應變整備作業，依最新情資顯示，今天起逐漸受颱風丹娜絲外圍環流影響，西南及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。

公路局指出，依情資研判首波可能實施管制路段，包括台9線（蘇花公路）、台9丁線（蘇花公路） 、台9線（南迴公路）、台18線（阿里山公路）、台20線（南橫公路東段）及台29線（那瑪夏-五里埔路段），但實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲，在颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，若非必要請勿進入山區道路，並請民眾注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：李亨山）1140705