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颱風丹娜絲逼近 奧萬大、合歡山及天池山莊預警休園

2025/7/5 10:07
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（中央社記者鄭維真南投5日電）今年第4號颱風丹娜絲生成，氣象署發布海上颱風警報，南投林業分署表示，為考量山區天候與行車安全，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區與天池山莊明天起預警性休園，轄屬各步道系統暫時性封閉。

中央氣象署今天上午發布第4號颱風丹娜絲海上颱風警報，根據氣象署網站，颱風上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約410公里處，以每小時8轉11公里速度，向北北東進行。

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農業部林業及自然保育署南投分署表示，因奧萬大及合歡山國家森林遊樂區聯外道路地質較脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，基於安全考量，颱風期間暫時封閉，颱風過後會啟動安檢，確認符合安全性再開放。

南投林業分署說，休園期間已有訂房民眾可全額退費，有關國家森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，可利用台灣山林悠遊網或臉書（Facebook）「奧萬大情報站」查詢。另外，能高越嶺西段國家步道及天池山莊最新訊息將公告於天池山莊網站。（編輯：李亨山）1140705

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