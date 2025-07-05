北市7/17城鎮韌性演習 中山國小周邊發告警訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北5日電）2025城鎮韌性演習台北市17日登場，全市當天下午1時30分將發送防空避難的災防告警訊息，下午3時40分中山國小周邊民眾將再度收到告警訊息，請不用驚慌、配合演練。

台北市政府今天發布新聞稿表示，17日的城鎮韌性演習採兵棋推演及綜合實作模式辦理，演練項目包含聯合應變指揮管制中心開設、急救站開設與功能模擬驗證等，由市長蔣萬安全程督導，以驗證市府指管機制、強化戰時應變能力，並提升全民防空意識。

北市府指出，當天下午1時30分至2時進行30分鐘的防空演練，在防空警報發放後，防空避難設施應立即開啟地下室的鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近進入避難，路上行駛中的車輛則須立即靠邊停車，車上人員都要下車，與行人一同按引導避難。

北市府說明，屆時飛機、高鐵、台鐵、捷運或高速公路車輛仍維持正常起降與行駛，但下機、下車旅客及下交流道車輛仍須配合演練。

防空警報解除後，北市府表示，下午2時至5時將在小巨蛋、中華電信信義園區及中山國小等地點進行綜合實作演練，屆時將實施交通管制，請市民配合。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

北市府提醒，當天下午1時30分防空警報發放同時，全市民眾都會收到災防告警細胞訊息；下午3時40分進行急救站及救濟站開設演練時，中山國小周邊2公里民眾將再度收到告警訊息。

北市府表示，除以實地、實作方式演習強化全民防衛韌性，也鼓勵民眾提早備妥避難包，漸漸養成平時防災、戰時維生的觀念與意識，並鼓勵下載警政署「警政服務」、消防署「消防防災e點通」等APP，以在遭遇緊急狀況時，能依指示就近避難。（編輯：李亨山）1140705