徐若熙6局好投奪本季第2勝 葉總：可以再更好

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職味全龍隊徐若熙今天繳出6局僅失1分好投，最終龍隊以4比1擊退統一獅，徐若熙奪下本季第2勝。教頭葉君璋賽後表示，徐若熙今天有分數支援比較安定，但可以再更好。

今天在天母棒球場的賽事，獅隊開路先鋒林佳緯在1局上從徐若熙手中轟出首局首打席首球全壘打，率先攻下1分；不過2局下龍隊滿壘時，吉力吉撈．鞏冠敲出清壘二壘安打，帶有3分打點逆轉。

龍隊3局下再攻下1分，終場就以4比1擊退獅隊。龍隊先發投手徐若熙此戰用92球主投6局，僅被擊出4支安打，投1次保送、6次三振，失掉1分演出優質先發，最快球速154公里，奪下本季第2勝。

談到徐若熙今天表現，賽後龍隊總教練葉君璋表示，「今天終於有分數（支援）了，看起來他投得比較安定一點，但我覺得應該還可以更好，還有一些空間。」不過葉君璋也提到，至少徐若熙都可以把比數控制下來。

徐若熙今天首局首打席就被林佳緯敲出全壘打，葉君璋指出，徐若熙今天的球路比較平一點，打者較好掌握，「當然也是對他的標準比較高，後面他有做一些修正，這是他接下來要調整的方向、功課，希望每一局都很快可以調整回來。」

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徐若熙則表示，「我覺得今天在丟起來比較輕鬆一點，照著捕手配球。」談到終於拿下第2勝，他說：「不會啦，就順其自然。」徐若熙也認為，上半季打者有時候打得很好，只是剛好都落在手套裡面。

至於被林佳緯敲全壘打，徐若熙指出，林佳緯通常比較習慣打第1球，「我沒有注意到就往好位置攻擊。」徐若熙在5局上面臨一、二壘有人危機，不過最後三振掉林佳緯後振奮怒吼，他笑說：「就喊一下，壘上有人想辦法把打者解決，就是成功的投球。」（編輯：黃名璽）1140704