颱風丹娜絲逼近估深夜後發陸警 花東恆春防大雨

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）今年第4號颱風丹娜絲生成，氣象署發布海上颱風警報，預估深夜後發布陸上颱風警報，隨著颱風外圍環流逐漸靠近，花東、恆春可能出現局部性大雨，降雨帶將逐漸向北擴展。

中央氣象署今天上午發布第4號颱風丹娜絲海上颱風警報，根據氣象署網站，颱風上午8時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約410公里處，以每小時8轉11公里速度，向北北東進行。

颱風丹娜絲路徑潛勢預報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

氣象署簡任技正伍婉華表示，根據各國颱風預報模式研判，預估颱風丹娜絲未來將逐漸往北、再往北北東方向，朝台灣海峽南部方向移動，明天至7日上半天影響最明顯，若依目前預估方向和速度，有可能在今天深夜後發布陸上颱風警報。

伍婉華指出，今天清晨至目前為止，颱風外圍環流逐漸靠近，氣象署已針對恆春半島發布大雨特報，她提醒，無論是今天颱風外圍環流或明天颱風本身環流，一旦旺盛對流雲系移到上空，就會帶來瞬間短延時強降雨，也會有閃電、雷擊狀況。

隨著颱風丹娜絲逐漸接近，伍婉華表示，除了台東、恆春外，預估花蓮今天斷斷續續都會下短暫性陣雨或雷雨，花東地區、恆春可能會出現局部性大雨，降雨帶將逐漸向北擴展，東北部、宜蘭、中部地區、澎湖、金門會有短暫性陣雨或雷雨，而北部地區午後有雷陣雨。

伍婉華指出，颱風丹娜絲明天將朝著台灣海峽南部逐漸北上，各地都會下短暫性陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬組可能有局部性大雨，南部和東南部甚至可能出現局部性豪雨。

伍婉華表示，7日颱風丹娜絲到達台灣海峽北部附近，預估強度會稍微減弱，降雨稍微緩和，但仍須視颱風移動狀況而定。

颱風丹娜絲暴風可能到達時間及機率。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

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對於輕颱丹娜絲是否有機會增強為中颱，伍婉華表示，颱風丹娜絲目前逐漸增強，但到北部後環境對其發展不利，預估最強強度可能為輕度颱風等級，但她提醒，大氣狀況和模擬狀況可能會有差異，仍須持續監測。

伍婉華指出，雖然大家可能覺得颱風丹娜絲是規模不算很大的颱風，但只要是颱風，暴風圈所在區域可能會有強風、豪雨，她提到澎湖可能是颱風中心接近的地方，提醒當地民眾提高警覺、注意安全。（編輯：李亨山）1140705