俄夏季強攻 美援突停令烏克蘭陷雙重壓力

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（中央社基輔/華盛頓4日綜合外電報導）俄羅斯當前在烏克蘭發動夏季攻勢。俄軍在烏國北境蘇米的攻勢牽制大量烏軍，使基輔烏東戰線防衛備多力分，而美國此際決定暫緩部分武器撥交，讓烏克蘭面臨雙重壓力。

華爾街日報指出，烏克蘭現正面臨俄國無情的夏季攻擊，與此同時美國總統川普促成俄烏停戰達成和平的努力陷入膠著。

● 蒲亭趁美抽身加壓烏克蘭

俄國總統蒲亭的策略是趁烏克蘭最強後盾美國逐步抽身之際，對烏國軍民加壓，以瓦解烏克蘭的戰力與戰志。美國暫停供應的武器中，包括長期協助烏克蘭城市抵禦空襲的防空攔截裝備；目前俄軍的空中打擊正加劇。

最新情勢發展也進一步增強俄國信心，認為能在這場消耗戰拖垮烏克蘭及西方。華府「戰爭研究所」（ISW）7月3日分析指出，烏克蘭勢必得節省軍備，而這波發展可能加快俄軍在戰場上的推進。

● 俄優勢兵力進逼蘇米 拉扯烏軍防線

俄國在烏克蘭北方的蘇米（Sumy）州陳兵5萬，已抵進距首府蘇米市約19公里處，蘇米市已成新目標。按烏軍說法，俄軍在當地與烏軍交戰享有3比1的軍力優勢。

目前烏克蘭已調兵阻止俄國推進，但蘇米防衛戰讓已捉襟見肘的烏軍兵力進一步吃緊。從烏克蘭東北綿延至南部約1200公里的前線，俄軍正於多處施壓，迫使烏軍指揮官們得派出部分最精良單位填補戰線缺口。

一些分析家們指出，奪取土地在當前階段很可能不是俄國最重要目的。蒲亭想逐步啃掉烏克蘭的兵力與裝備，並破壞來自民間以及西方的支持力道。

楚慕特（Taras Chmut）是為烏軍籌措武器的團體「活著回來」（Come Back Alive）負責人，他說「我們該衡量的不是奪回多少平方公里土地，而是損失比例，因為這些損失難以彌補」。

烏克蘭此刻則加緊攻擊前線更後方的目標，以削弱俄軍作戰能力。據烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskiy）表示，烏軍出動長程無人機，持續鎖定俄國境內軍事裝備與生產設施，讓俄方付出比烏克蘭派無人機高15倍的代價。

烏克蘭也透過空襲與暗殺手段，鎖定俄軍指揮官與科學家。俄國國防部7月3日證實，海軍副司令古德柯夫（Mikhail Gudkov）少將於俄國庫斯克（Kursk）州陣亡，當地毗鄰烏克蘭蘇米州邊境。稍早有非官方的俄、烏社媒頻道報導，古德柯夫是死於指揮所遭飛彈空襲。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國國防部本週以官員稱擔心庫存量不足為由，扣住一批撥交烏克蘭的武器。但3名美方官員透露，軍方高層一份分析發現，這批援烏包裹不會損及美軍自身彈藥供應。

● 扣留對烏軍援 川普政府想集中資源抗中

據多名知情的消息來源透露，扣住援烏武器撥交的決定讓國務院、美國國會議員、基輔官員以及歐洲盟國都措手不及。

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眾議院民主黨要角、聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）批評，當真正目的似乎只是為推動切斷援烏的政治議程時，五角大廈卻還以「維持軍事戰備」為由辯解，就顯得虛偽。

消息人士透露，美國國防部負責政策事務的次長柯伯吉（Elbridge Colby）支持暫緩援烏的舉措。柯伯吉長期主張，美國應縮減挺烏承諾，以便將武器與資源轉至太平洋地區對付中國。（譯者：陳亦偉）1140705