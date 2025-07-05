王毅批美轟炸伊朗核設施 聲稱全球可能為核災買單
2025/7/5 12:09
（中央社記者呂佳蓉台北5日電）針對美國對伊朗核設施發動攻擊，中國外交部長王毅說，「此舉開創了惡劣先例」，若引發核災難，全世界將為此買單。
據新華社報導，王毅在當地時間5日在巴黎與法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）共同會見記者並現場回答提問。
被問及對伊朗核問題以及當前中東局勢的看法，王毅表示，「伊朗核問題本可以成為對話協商解決國際紛爭的範例，但如今卻正在引發中東地區新一輪危機」。中方對此深感遺憾，其中教訓需要深刻反思。
王毅說，近期以色列和伊朗發生的軍事衝突不應重演。戰爭解決不了伊朗核問題，「先發制人的打擊明顯缺乏合法性，濫施武力只會引發更大的衝突，積累更多的仇恨」。
他聲稱，「美國悍然轟炸一個主權國家的核設施，更是開創了惡劣先例」。如果引發核災難，全世界將為此買單。
王毅強調，伊朗核問題的真正解決不能回避中東問題的核心，那就是巴勒斯坦問題。「加薩的人道主義災難不應再繼續下去，巴勒斯坦問題不能再度被邊緣化」，阿拉伯民族的正當訴求應當盡快兌現，廣大伊斯蘭世界的正義聲音必須得到重視。
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他認為，「兩國方案」是打破中東亂局的唯一現實出路，國際社會應為此採取更多切實有效的行動。
美軍6月21日對伊朗3處關鍵核設施發動空襲，包含福爾多（Fordo）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）。（編輯：張淑伶）1140705
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