王毅與法外交部長會談 稱相信法方恪守一個中國原則

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（中央社記者謝怡璇北京5日電）中國外交部長王毅在巴黎當地時間4日與法國外交部長巴霍會談。會談上王毅表示，相信法方將繼續恪守一個中國原則，維護好兩國關係的政治基礎。據中方發布的消息，巴霍表示，法國政府奉行一個中國政策，沒有任何變化。

王毅6月30日至7月6日訪問歐盟總部、德國及法國。據中國外交部今天發布的消息，王毅在巴黎當地時間4日與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）共同主持中法高級別人文交流機制第7次會議，兩人還舉行會談與共同會見記者。

王毅在會談時表示，中法保持高層交往，加強戰略協調，增進理解互信。今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年。中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，應再次承擔起時代使命，倡導踐行多邊主義，維護自由貿易規則。

王毅稱，「相信法方將繼續恪守一個中國原則，維護好兩國關係的政治基礎」。

據中方發布的消息，巴霍表示，法中保持密切高層交往，務實合作和人文交流取得積極成果。法方期待與中方加強溝通協作，共同應對全球性挑戰。法國政府奉行一個中國政策，沒有任何變化。法方高度重視歐中夥伴關係，期待以歐中建交50週年為契機深化合作。

雙方還就俄烏戰爭、伊朗核問題等交換看法。

王毅在巴黎與法國外長巴羅共同會見記者時表示，中方讚賞法方重申奉行一個中國政策。中國願與法國加強戰略溝通協調，為俄烏戰爭、中東等熱點問題政治解決發揮建設性作用。

王毅表示，在推進互利合作方面，中歐透過友好協商妥善解決白蘭地問題。中方願進口更多法國優質產品，支持有實力的中國企業來法投資，希望並相信法方為中資企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。雙方既要持續深化核能、航空、航天等傳統領域合作，也要積極挖掘人工智慧、綠色能源、生物科技等新興領域合作潛力。

另外，在中法高級別人文交流機制第7次會議上，王毅表示，中國國家主席習近平去年5月對法國進行歷史性訪問，雙方一致同意要增進人民彼此了解，加快人文交流「雙向奔赴」，這一年來有6000多名法國學生赴中交流學習，展現中法人文交流的生機活力。

王毅表示，中法高級別人文交流機制也進入第二個10年。雙方要以兩國元首共識為引領，不斷深化中法人文交流，包括加強青年交往，落實好習近平提出的「3年1萬」重要倡議；深耕地方合作，繼續辦好中法市長圓桌會議，盡快重啟地方政府高層合作高層論壇；便利人員往來，希望法方進一步便利中國公民赴法簽證申請；保持創新引領，大力支持中法碳中和中心建設。

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據中方發布的消息，巴霍表示，法方將繼續秉持面向未來的開放精神，與中方強化教育、文化、科研、青年、電影等交流合作，打造緊密相連、高品質、可持續的夥伴關係。

中法雙邊的教育、文化、旅遊、體育、科技、衛生等機制成員參加該場會議，會後雙方發表「中法高級別人文交流機制第7次會議聯合聲明」。（編輯：周慧盈）1140705