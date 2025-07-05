與黃國昌合掛看板反罷 盧秀燕：展現在野團結

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（中央社記者王承中台北5日電）台中市長盧秀燕近日與民眾黨主席黃國昌合掛看板反罷免，引發解讀。盧秀燕今天表示，在野黨必須團結，她和黃國昌同意合掛看板，支持所有被提罷免的國民黨立委，未來兩人也會合體，展現在野團結。

大罷免進入第3階段，中選會委員會議日前審定後公告，包含國民黨立委賴士葆在內，共有24位國民黨立委罷免案成案，7月26日投開票。賴士葆今天在台北市文山區展開車隊掃街，台中市長盧秀燕北上力挺，向民眾呼籲726投下不同意罷免票。

對於近日盧秀燕在台中市與黃國昌合掛看板反罷免，引發關注。盧秀燕在掃街前接受媒體聯訪時表示，大家都知道，現在只要跟總統賴清德不同黨，都會被當成是雜質，被政治追殺。如果讓民進黨一黨獨大，誰來監督政府，誰來為人民發聲，台灣將無民主。

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盧秀燕說，在野黨必須要團結，她跟黃國昌同意合掛看板，支持所有被提罷免的國民黨立委，而在不久的將來，兩人也會合體，展現在野團結。

盧秀燕呼籲，希望執政黨跟賴總統不要胡搞瞎搞，每天搞政治仇恨，能回歸國家當前面對的問題，趕快處理關稅、匯率等民生疾苦問題，這才是人民希望的。（編輯：黃瑞弘）1140705